Storbesøk i merda førte til lakserømming på Otterøya

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Makrellstørjen ble oppdaget i forbindelse med arbeid på lokaliteten mandag.

– Det ble funnet hull i nota som ble reparert. Som følge av hendelsen ble laksen i merda slaktet ut umiddelbart, opplyser konserndirektør for oppdrett i Salmar, Roger Bekken til NA.

Selskapet har foreløpig ikke tall på antall rømte laks, men Bekken sier mannskapet på lokaliteten raskt fikk kontroll på situasjonen, reparerte merda, satte ut gjenfangstgarn og varslet Fiskeridirektoratet.

Romstort og uønsket besøk

Den ubudne og relativt omfangsrike gjesten på 2,7 meter og 306 kilo ble ifølge Salmar-direktøren avlivet «på humant vis», mens en brønnbåt sørget for å tømme merda for laks. Det sto rundt 100.000 fisk i merda – med snittvekt på rundt 4,3 kilo.

– Laksen ble sendt til Innovamar på Frøya, hvor den slaktes tirsdag og onsdag, opplyser Bekken, som legger til at mannskapene så langt ikke har fått fisk i gjenfangstgarnene.

Enorm makrellstørje gikk rett i oppdrettsnot

Rett gjennom notveggen

Salmar-direktøren legger ikke skjul på at den gedigne mandagsgjesten langtfra var ønsket, men sier samtidig at det hører med til sjeldenhetene at slike ting oppstår.

– Vi opplevde samme opptrinn i Flatanger for fire år siden. Også den gangen gikk makrellstørja rett gjennom nota, sier Bekken.

Enorm makrellstørje gikk rett i oppdrettsnot Ei diger makrellstørje på 370 kilo rente rett gjennom notveggen og inn til laksen ved SalMars nye lokalitet i Flatanger. Onsdag ble den fanget og avlivet.

I fjor fikk oppdrettskonkurrenten Lerøy samme besøk ved en lokalitet på Hitra.

Lokal delikatesse?

Makrellstørja som havnet i laksemerda på Årnes ble etter avlivinga sendt til M. Aakervik i Namsos for partering og videresalg.

Daglig leder Geir Pedersen bekrefter at fisken han fikk inn mandag kveld ikke akkurat er dagligdags på slaktebenken.

– Det ble plutselig litt trangt her nå, sier han, og legger til at han allerede har følere ut i markedet med tanke på videresalg.