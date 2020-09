Vil ansette kommunal lege

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: – Rådmannen er av den oppfatning at det vil være en fordel å drive legetjenesten selv, dersom vi greier å rekruttere leger, heter det i innstillinga til Namsskogan kommunestyre.

Lavere utgift

Rekruttering av leger til kommunene i Indre Namdal har ifølge rådmannen vært en utfordring i lang tid. Namsskogan hadde tidligere en avtale med Grong kommune om kjøp av legetjenster. Denne av talen ble sagt opp i 2019, og fra i august i fjor har kommunen leid legetjenester fra bemanningsbyrået Dedicare. Avtalen utløper ved utgangen av oktober i år.

Namsskogan kommune betaler i dag 1. 250 kroner per time til bemanningsbyrået. Dette inkluderer sosiale utgifter og arbeidsgiveravgift, til en årlig kostnad på omkring 2,5 millioner kroner for kommunen. Rådmannen mener ordninga har fungert meget bra.

– Vi har hatt densamme legen i hele perioden, påpeker rådmannen.

I tillegg har kommunen en hjemmel/stilling som benevnes som lisenslege fram til utgangen av 2021, slik at den faste årlige utgiften til legetjenester per i dag er på knapt 3,4 millioner kroner per år.

Kommunen kan i følge rådmannens beregninger spare mellom en halv og en million kroner per år på å tilsette kommuneoverlege/fastlege i kombinert stilling på kommunale vilkår.

Anbefaling

– Det vil være lite hensiktsmessig å lyse ut stilling som fastlege med privatpraksis. I en kommune med få innbyggere vil mulighetene for høy inntjening være dårligere fordi pasientlisten er forholdsvis liten.

I Namsskogan har kommunelegen omkring 630 pasienter på listen. Vanligvis har fastleger 1000 -1200pasienter på liste.

Vurderinga er at ved å ansette selv vil kommunen få en mer stabil og tilgjengelig tjeneste. Også med tanke på tilsynsfunksjoner, smittevern og andre helsefaglige områder.

– Befolkninga vil også ha trygghet for at det er en fast lege tilstede på legesenteret tilnærmet daglig. Det samme vil gjelde for sykehjem, skolehelsetjeneste og helsestasjon, påpeker rådmannen.

I innstillinga til kommunestyret framgår det også at dagens innleide vikarlege har flyttet til Namsskogan med familien, og har gitt signaler om at han ønsker å bli en stund.

– Slik situasjonen er nå, virker det som det skal være mulig å få kvalifiserte søkere til stillinga som kommuneoverlege, konkluderer rådmannen. Oganbefaler derfor at stilling som kommuneoverlege/fastlege lyses ut snarlig.n.