Kjøtt for 20,5 millioner

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: I fjor ble det skutt 2.464 elg i Namdalen. Regner vi med en gjennomsnittsvekt på rundt 110 kilo, betyr det at vi henter ut 271 tonn elgkjøtt fra skogen på noen hektiske høstdager.

Med en førstehåndspris på 70 kroner, blir det store summer; hele 19 millioner er elgkjøttet alene verd. I tillegg kommer 456 hjort med ei snittvekt på rundt 45 kilo, som utgjør 21 tonn til en pris på til sammen nesten 1,5 millioner.

Dermed passerer kjøttverdien 20 millioner kroner med god margin.

«Verdens beste råvare»

Viltkjøtt fra Namdalen blir av mange ansett å være blant verdens beste råvarer – og da må det håndteres på riktig måte.

– Kjøttet skal behandles med respekt, sier Bjørn Arve Øvereng. Han er instruktør i Skogkurs, og har ansvar for kurset Feltkontroll av hjorteviltkjøtt i området fra Møre og til Finnmark.

Øvereng mener kunnskapsnivået når det gjelder behandling av kjøtt har økt betraktelig blant ordinære jegere de siste par tiårene. Årsakene er flere.

– Kursene våre har høyt fokus på kjøttbehandling, og jeg tror nok det har hjulpet at vi har utdannet mange feltkontrollører de siste årene. Det får jeg i alle fall mange tilbakemeldinger om, sier han.

I dag er det også stadig vanligere at jegeren selv tilbereder maten.

– Før var det gjerne slik at far jaktet og mor lagde mat av det han tok med seg heim. Nå har det blitt flere kvinnelige jegere og ikke minst flere mannfolk som lager mat. Og når du står der ved kjøkkenbenken er du veldig opptatt av at kjøttet du arbeider med skal være av beste kvalitet. Det gjør noe med hvordan slaktet blir behandlet, mener Øvereng.

Renhold, renhold, renhold

Som kjøttekspert understreker også Øvereng viktigheten av godt renhold når viltkjøtt skal behandles.

– Et enkelt tips kan være å ta med seg et et utvalg engangshansker. Viltet er utrolig skittent på utsiden, men innenfor skinnet er alt rent og nesten sterilt – dermed må disse holdes fra hverandre. Ikke overfør dritt fra utsiden til innsiden. Bruk engangshansker og bytt dem ofte, er rådet fra Øvereng.

I tillegg ivrer han for egne, dedikerte slaktekniver.

– En lærslire er gjerne full av størknet blod og fett, noe den nødvendigvis blir når kniven settes i slira uten å vaske den veldig nøye, er en fantastisk plass for bakterier. Ekspertisen sier at du bør ha en skikkelig slaktekniv eller to i sekken, og den kniven du har i slira bør du kun bruke til å spikke pølsepinner – i alle fall om den ikke har en slire som kan vaskes i maskin, mener Øvereng.

I tillegg til renslighet er nedkjøling av slaktet og hvor lenge det får henge og mørne noe som påvirker kjøttkvaliteten.

– Om du er veldig renslig når du slakter, kan kjøttet henge lengre uten å bli ødelagt. Og det gjør underverker for kvaliteten.