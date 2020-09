NAMDALSAVISA

NAMSOS: I driftsrapporten for juli, som legges fram på styremøtet i helseforetaket 14. september sammen med rapporten for august, kommer det fram at Helse Nord-Trøndelag har identifisert behov for å finne tiltak med økonomisk effekt på 127 millioner kroner, hvorav 72 millioner skal ha effekt i 2020, og ytterligere 55 millioner i 2021.