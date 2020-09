Nå skal Øystein skrive siste del av Namdalens historie

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg har bare vært ansatt i tre uker, men nå er jeg i full gang med skrivinga. Det har da blitt noen sider, humrer historiker Øystein Lydik Idsø Viken.

Han sikter til det tredje og siste bindet av Namdalens historie, som etter planen skal være ferdig i 2023. Prosjektet har ei kostnadsramme på totalt 4,5 millioner kroner, og regionrådet har bevilget 1,5 millioner kroner. Resten av kostnadene vil finansieres fortløpende.

Øystein er ekspert på kirka og prester. Nå skal han skrive Namdalens historie Han er ekspert på kirka og prester i historisk perspektiv. Nå skal han bruke av sine kunnskaper og kilder for å samle de siste 180 årene av Namdalens historie mellom to permer.

Idsø Viken, som opprinnelig kommer fra Vassbotna, gikk vegen via bachelor- og mastergrad i historie ved Universitetet i Oslo. Så avla han sin doktorgrad i hovedstaden innenfor samme emne i 2014. Da skrev han om hvordan prekestolen ble brukt som et politisk instrument i Norge i åra fra 1720 til 1814.

Herfra er det et lite sprang frem til 1837 – året når den tredje og siste delen av Namdalens historie begynner.

Startet med et brak - bokstavelig talt

Mandag formiddag tok støttespillere og lokale ildsjeler plass i det nye besøkssenteret ved Sagbruksmuseet på Spillum. Her var også museumsleder Geir Flakken og Namsskogan-ordfører og leder i Namdal Regionråd, Stian Brekkvassmo.

Dagens konferansier var lederen i Namdal Historielag, Trond Prytz, som knapt rakk å innta podiet før salen ble vekket til live av et høyt smell. Plutselig knakk nemlig stolryggen til en eldre herremann i salen, og det var bare såvidt at han ikke tippet bakover og deiset i gulvet. Heldigvis ble han tatt imot av noen snarrådige karer på raden bak.

– Vi starter med et brak, sa Prytz og ble møtt av latter fra salen – før programmet fortsatte:

– Siden historielaget ble stiftet i 1946 har vi hatt som formål å fremme interessen for regionen og lokalhistorien i Namdalen. Gjennom nesten 75 år har lagets arbeid kretset rundt dette. Høydepunktene har først og fremst vært den sammenhengende rekken med årbøker fra 1959, og videre Namdalens historie bind én, som kom ut i 1965, og bind to som ble utgitt i 1999, sa Prytz i sin innledning.

Han kunne videre fortelle publikum at man har gjort mye for å videreføre den skrevne historien, men at finansieringen inntil nylig har vært for krevende.

– Men nå tar vi det store spranget. Vi er i gang med tredje bind, sa han stolt.

Historiker med lokale røtter

Så er det historiker Øystein Lydik Idsø Vikens tur, og han imponerer stort med sin utstrakte kunnskap om namdalsk historie. Han tar salen med på en reise som starter tidlig på 1800-tallet, og det er et imponerende arsenal av navn og begivenheter som etter hvert dras opp av hatten.

– Kjente du til mye av historien fra 1837 og utover fra før av, eller er dette upløyd mark for deg?

– Det er litt både og, egentlig. Jeg er jo flaska opp på årboka, så jeg har en viss kjennskap til det fra før, svarer historikeren fra Vassbotna.

Vil lage podcast

Han kommer med et forsiktig anslag på rundt fem hundre sider når han skal beskrive omfanget av prosjektet.

– Har du gjort noe liknende før?

– Det må nesten bli doktorgradsavhandlinga mi, ellers har jeg skrevet mest artikler. På nettet har jeg blant annet laget et sammendrag av norgeshistorien på rundt 80–90 sider, forteller historikeren.

– Hvordan er arbeidsdagene dine for tida?

– Kort oppsummert: Det er bare meg, datamaskinen og en haug med bøker, flirer Idsø Viken.

Dette er likevel ikke noe soloprosjekt, og historikeren vil være åpen for innspill og gode råd fra publikum fra start til slutt. I tillegg vil de mange forskjellige lokallagene til Namdal Historielag bidra med sin kunnskap.

– Vi er glade for at han har en så åpen og samfunnsorientert arbeidsstil, sier en fornøyd Prytz.

Det foreligger også planer om en podcast, der historikeren vil holde oss oppdatert etter hvert som arbeidet skrider frem.

Om tre år skal boka være ferdig – snart seksti år etter at det første bindet om Namdalens historie ble utgitt.