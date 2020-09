Nær perfeksjon på en ekstremt fengende plate

NAMDALSAVISA

I løpet av de siste par årene har Tora Dahle Aagård fått stadig mer omtale, både i form av å være en dyktig musiker og en markant artist. Med debutplata til Tora som kom i fjor, viste flatangringen lovende takter.

Den var ikke helt fullendt, men det er tilgitt nå som «Girls» slippes. Alt det uforløste potensialet blir for alvor sluppet løs i det som har blitt en aldeles bergtagende lytteropplevelse.

Frekke gitarer

Plata starter rolig med «Lately», som med en sterk tekst og innbydende atmosfære drar deg inn fra første sekund. Allerede her kommer det nye lydbildet også frem. Det er luftig og friskt, og løfter den vakre låta fram.

Mer intenst blir det i «In Love with the Devil», som på suggererende vis hekter deg fast med gode, gitardrevne partier. På «Hey Girl» har Tora med seg John Mayer-trommis Aaron Sterling, som gir et fint perkusjonsbidrag i den lekne og sensuelle låta.

«Girls» har fått et moderne uttrykk, men det som står stadig mer tydelig fram utover, er at det er tydelige referanser til flere epoker. På «One by One» kommer assosiasjonene til Michael Jackson-plata «Dangerous». Her serveres vi også en heftig gitarsolo, og viser at den har sin naturlige plass i den moderne pop-musikken. Nevnte Jackson var ei heller redd for dette grepet, noe bruken av gitarlegenden Slash viste med sin tydelighet tidlig på 90-tallet. Det er jaggu ikke feil i 2020 heller.

Mange vil nok putte Tora i blues-båsen, men selv om hun har beveget seg ut av denne, er det fortsatt en del elementer igjen. Som på den gitar- og vokaldrevne «Cry for Me».

Frister til gjentakelse

Deretter kommer den energiske «We Can Go All Night» som får dansefoten til å riste ganske ivrig. På dette punktet er det bare å fastlå at plata har en enorm variasjon, samtidig som låtene følger hverandre naturlig.

«Desire» er en liten frekkas, mens «One More Drink» er en mer stillfaren sak. Den peker seg ut som et av de største høydepunktene, med svært vakre harmonier. Låta er også et eksempel på at Dahle Aagård ikke bare er en teknisk god gitarist, men også en gitarist som klarer å formidle følelser. Hvert plukk på strengene har en betydning, og der merker man godt som lytter.

Med den funky «Money» og den vakre og neddempa «For a While» avsluttes plata på ypperlig vis. Etter å ha tatt av seg hatten og bøyd seg i støvet, er ikke trykket play-knappen langt unna. For dette har blitt en musikalsk opplevelse som er så god at du gjerne vil oppleve den igjen. Helst om ikke så lenge.

Helstøpt plate

Når «Girls» skal oppsummeres er det et viktig poeng å understreke at den er svært helhetlig, men samtidig variert. Det gjør at den holder seg gjennom langt flere runder i spilleren enn hva tilfellet var med debuten.

Det er en stor detaljrikdom i lydbildet uten at det er overlesset – kun berikende. Produksjonen er også fløyel for ørene.

Det er mange åpenbare singler blant de 10 låtene, noe som viser at Dahle Aagårds låtteft for alvor har kommet til sin rett. Det skinner også gjennom i de mange store refrengene og det mer «poppa» uttrykket, både melodisk og lydmessig. Det går heldigvis ikke på kompromiss med det kunstneriske uttrykket – som kanskje aldri har vært mer tydelig enn nå.

«Girls» er et tydelig hakk opp fra forrige korsveg, og bør for alvor bane veg for et kommersielt gjennombrudd.

Dahle Aagård blander det beste fra flere verdener, og det har blitt vanskeligere å sette en merkelapp på musikken. Skjønt, den fortjener én – hvor det bør stå «knakende god».