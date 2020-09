Regjeringen bekrefter: Jämtland blir rødt fra midnatt fredag

NAMDALSAVISA

Det melder Utenriksdepartementet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Fra midnatt, natt til 12. september fraråder de reiser som ikke er strengt nødvendige til flere land og regioner.

Dette gjelder Slovakia og Ungarn, samt Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og Kajanaland i Finland.

Det er på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset at regjeringen har besluttet at disse landene og regionene går fra gult til rødt på smittekartet for Europa.

Årsaken til at du nå må i ti-dagers karantene ved reise til disse landene og regionene, er at de har hatt stigende smittetall og nå ligger over grensen på mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Ifølge FHI lå tallene for Jämtland per 7. september på 26 tilfeller per 100.000 innbygger.