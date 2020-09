– Vi må komme tidligere inn for å få bukt med dette

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I august kom det nye tall fra Nav som viser at det blir stadig flere unge uføre. I gruppa mellom 18 til 29 år er det nå 20.800 personer i Norge som mottar uføretrygd. Det tilsvarer 2,5 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe, og tallet har aldri vært høyere.

– Grunnen til økninga er todelt. På den ene siden har du personer som har medfødte diagnoser som fører til uføretrygd. Det vi er mest bekymra for er den andre gruppa, som er den som har økende grad av psykiske utfordringer. Derfor har vi ekstra innsats mot ungdom i Nav og prøver å forebygge at det blir uførhet av det, sier Marthe Mosand Viken, leder i Nav Midtre Namdal.

Mer enn hver tiende trønder er uføretrygdet Antallet trøndere som mottar uføretrygd har økt med 2,7 prosent det siste året. Den største økninga finner man blant dem under 30 år.

Siden 2009 har antallet unge uføre blitt doblet på landsbasis, og Mosand Viken forteller at utviklinga i Midtre Namdal er ganske lik den man ser i resten av landet. Hun avkrefter samtidig oppfatningen om at det har blitt enklere å få uføretygd.

– Det skal ganske mye til å få uføretrygd. Det er ikke noe lettere nå enn tidligere, snarere tvert imot. De som får innvilga, da er det mye som gjør at det blir sånn, sier Mosand Viken.

Tettere samarbeid

På bakgrunn av den økende utfordringa med unge som havner utafor i samfunnet, har Namsos kommune tatt grep for å få koordinert innsatsen mot denne gruppa – blant annet med å legg til rette for bedre oppvekstvilkår. Kommunalsjef for opplæring og oppvekst, Roger Sæthre, mener tallene er alarmerende, og sier at fellesskapstenking må til for å få til en bedring.

– Det er en tradisjonell tenkemåte at Nav må styrkes, men det vi gjør er å tenke felles på utfordringene. Nav har et ansvar, men vi må jobbe i lag og starte på tidlig med å jobbe med disse ungdommene. Namsos kommune skal håndtere uføre og utenforskap. Det er «vi» som skal klare dette, og nå skal vi ta et bredt grep, sier Sæthre, som får støtte fra Nav.

– Det er en felles utfordring, og vi i Nav er bekymra for at de unge personene som sliter ikke kommer seg tilbake til arbeidslivet. Det er en situasjon som har forverret seg under korona, og vi er avhengige av kommunen, men også næringslivet – at arbeidsplassene er villig til å ta i mot ungdommer. Vi får ikke til dette alene, sier Mosand Viken.

Til tross for at Nav allerede har et samarbeid med skolene, opplever de at de i mange saker kommer for sent inn.

– Vi må komme tidligere inn for å få bukt med dette, ellers vil det fortsette å bli flere unge uføre, sier Mosand Viken.

Tror de vil lykkes

Namsos kommune har nå blitt med på et pilotprosjekt kalt «pilot for programfinansiering 0-24», som blant annet skal forebygge utenforskap. Det er snakk om 10 millioner kroner fordelt over en treårsperiode.

– Tror du at dere klarer å snu trenden?

– Jeg er helt sikker på det, og jeg mener Namsos kommune ligger litt foran. Det kommer betydelige krav fra myndighetene om tverrsektorell tenking framover. Nykommunen er organisert sånn at svært mye som handler om barn og unge er sortert under én kommunalsjef. Dermed ligger det litt til rette for at man kan få til noe, fordi man ikke er så sektorisert som tidligere. Man må tenke tjenesteproduksjon på en ny måte. Det er fellesskapet som skal ta vare på folk. Det er enkelt å si, men vanskelig å gjøre, siden vi jobber med så lange tradisjoner, sier Sæthre.

– Hvorfor skal det lykkes nå?

– For vår del handler det om organisering og grunnstruktur, samt forankring i toppen. Politikerne er med, de har tegnet store deler av organisasjonskartet, fordi man tenker på barn og oppvekst – for å få med hele løpet, sier Sæthre.

– Hvorfor har ikke de planlagte grepene blitt gjort før nå?

– Det er gjort forsøk, men sektoriseringa, en sterk tradisjon og økonomi har gjort det krevende. Nå er det en forståelse av at dette er en felles oppgave, og vi driver annerledes nå enn for 10–20 år siden, sier Sæthre.

Selv om det er mange lange horisonter for de nye tiltakene, er det allerede iverksatt tiltak nå.

– Vi jobber med ungdommene i Nav gjennom ulike tiltak, blant annet Jobbhuset – som kommer tett på ungdommene. Det handler mye om mestring, sånn at man kan tenke jobb – selv om det ligger langt fram for mange når de kommer til Nav, sier Mosand Viken.