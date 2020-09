Ny sentrumsplan ble behandlet i kommunestyret – sendes på høring

– Målet er en plan med et 20–30 års perspektiv, som gir oss et styringsdokument for videre byutvikling av Namsos sentrum i årene framover, sa kommunalsjef Roger Johansen til NA da han la fram planen 1. september. Nå skal planen ut på høring.