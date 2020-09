Premiering til ivrige lesehester

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I løpet av sommeren har 676 elever i Namsos kommune bladd seg gjennom én million sider – og vel så det.

– Det er snakk om godt over åtte tusen bøker, forteller leseambassadøren.

Sommerles Lesekampanje for barn i 1. -7. klasse. Målet er å lese så mye som mulig i løpet av kampanjeperioden (1. juni- 31. august) I år var det totalt 125 000 deltakere - hvorav 676 var fra Namsos kommune. Disse leste mest i løpet av sommeren: Sigrid Heimdal, 2. klasse Høknes barneskole Johannes Lillevik Førde, 6. klasse Høknes barneskole Morten Heimdal, 4. klasse Høknes barneskole Bernhard Valdemar Aglen, 6.klasse Otterøy oppvekstsenter

Årets «Sommerles»-prosjekt er over for denne gang, og etter en tilfeldig trekning var det klasse 6A ved Namsos barneskole som gikk av med seieren. Det hele skulle visstnok være en liten overraskelse, men klassen visste allerede at en Namsskogan-tur var innen rekkevidde. Flere av ungene ble derfor fort mistenksomme da de ble bedt om å samle seg etter friminuttet.

Til stede var både grunnskoleleder Knut Storeide og kommunens leseambassadør, og sistnevnte entret podiet med et lurt smil.

– Jeg har gjemt noe bak ryggen min som jeg skal dele ut til dere i dag. Jeg vet at veldig mange av dere har vært med på «Sommerles», og i år hadde vi én spesielt tøff premie. Den skal vi dele ut nå, sier Haagensen Doksæter til de forventningsfulle barna.

Fornøyde vinnere

Så roper hun ut:

– Det er en busstur og inngang til Namsskogan familiepark!

Flere armer skyter i været, og jubelen står bokstavelig talt i taket.

Christina Chen (10) er yngst i klassen, og blir derfor bedt om å komme opp for å motta premien på vegne av klassen.

Applausen runger ut igjen, men leseambassadøren er ennå ikke helt ferdig.

– Dere skal få noe annet også, noe å kose dere med under neste lesestund – nemlig bokstavkjeks, sier Haagensen Doksæter og blir møtt av en ny runde jubelrop.

Denne premien er det eldstemann i klassen, Erik Lysberg Hopen (11) som mottar på vegne av sine samtidige.

Så er det tid for å ta bilder. Plutselig er det en aspirerende moromann på første rad som tar ordet:

– Alle må si kuskjit!

De voksne ler og fotografen knipser ivei mens barna roper:

– KUUUUSKJIIIIIIT!

Vil at flest mulig barn skal delta

– Vi har jo jobbet mye med «Sommerles» i Namsos kommune, for å få flest mulig barneskoler til å delta, forklarer leseambassadør Haagensen Doksæter.

– Det er jo satt i gang for at man skal holde lesinga i gang under sommeren. Når du nettopp har startet leseopplæringa di, er det ikke så gunstig med en pause på to måneder, fortsetter hun og ser bort på grunnskoleleder Storeide.

– Jeg vet faktisk ikke om noen andre norske kommuner som har egen leseambassadør. Jeg tror faktisk du må til Sverige for å finne noe tilsvarende, sier han stolt.

Les en bok hvis du kjeder deg

11-åringen Erik Lysberg Hopen gleder seg nå til å dra på tur med resten av klassen.

– Nå blir det Namsskogan-besøk på dere?

– Ja, det synes jeg er ganske kult, smiler Lysberg Hopen, mens han tviholder på posen med bokstavkjeks.

– Hva er det artigste du vet om i Familieparken, da?

– Bob-banen er morsomst, fastslår guttungen.

– Det er så kjedelig å sitte på buss, klager en av de andre elevene.

Kommunens leseambassadør har kjapt svar på tiltale:

– Vet du hva du kan gjøre hvis det blir kjedelig på bussen? Du kan lese ei bok!