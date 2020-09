Konferanse med virus i fokus

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Konferansier for anledningen var Terje Tranaas, og etter en kort innledning startet dagens program.

– I dag skal vi prøve å friskmelde Namdalen. Da trenger vi litt hjelp. Svein Myhr, kan du være så snill å komme opp hit?

Daglig leder i Friskgården, Svein Myhr, inntok sin plass ved siden av Tranaas på scenen.

– Vi pleier å si at jobbengasjement er den beste vaksinen mot sykefravær, og det beste verktøyet for å være lønnsom på arbeidsplassen, forteller Myhr til de frammøtte. Han fortsetter:

– Først skal vi få høre fra noen som så alt dette lenge før oss andre. Til daglig er han professor i veterinærmedisin, og en av de fremste ekspertene på smittevern i Norge. For tjue år siden så han at en slik pandemi kunne komme – hva var det han så? Hva ser han nå? Og hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Vær så god, Eystein Skjerve.

– Ingen har løftet en finger

– Først vil jeg bare si at det er artig å se så mange mennesker – vi akademikere ser jo ikke folk lenger...

Lyden av latter brer seg i salen, noe som gjentok seg flere ganger i løpet av professorens presentasjon.

– Dere har allerede fått tuta ørene fulle av koronastoff i mange måneder, derfor skal jeg fokusere på litt mer ukjente sider av saken. Som veterinær vil jeg snakke om dyrene – ikke Dyret i Åpenbaringen -–men dyrene, fortsatte professor Skjerve i sin innledning.

Salen fikk se et aviskutklipp som er tjue år gammelt. Det var i denne artikkelen at Skjerve advarte mot en ny pandemi, noe han i dag slettes ikke vil ha noe skryt for.

– Tusenvis av forskere har sagt det samme. Ingen har løftet en finger, bemerket han tørt.

Professoren øste virkelig av sin kunnskap, og ga salen en solid innføring i hvordan pandemier oppstår. Spesielt pekte han på hvor farlig det kan være når mennesker har kontakt med ville dyr.

– Nesten alle pandemier har sin opprinnelse i dyr, enten det er vanlig influensa – som stammer fra villfugler på Nordkalotten – eller koronavirus, som strengt tatt har to hovedopprinnelser – i flaggermus og smågnagere i tropisk skog, fortalte Skjerve.

– Kjøp og salg av levende, ville dyr har økt under pandemien. Når turismen svikter på verdensbasis så øker omsetninga av ting som elfenben, horn fra nesehorn og generelt ville dyr, fortsatte professoren.

Koronaviruset er bare det siste eksempelet på en sykdom som skyldes virus som har hoppet fra dyr til mennesker. Ofte er det også et mellomledd involvert, slik som tilfellet ser ut til å være med covid-19 – der man mistenker at viruset har gått fra flaggermus via et beltedyr som selges på den kinesiske svartebørsen – før det til slutt har endt opp hos oss mennesker.

– Det finnes en horde med forskjellige koronavirus. Det er omtrent en halv million virus som kan hoppe over fra dyr til oss, om det skjer eller ikke er et spørsmål om flaks eller uflaks, sa professoren.

– De fleste nye sykdommer har sin opprinnelse i tropisk, gammel skog som har stort artsmangfold og en mengde med forskjellige virus. Reising, handel og ødeleggelse av skog er med på å forsterke effektene til disse. Sykdommene har som regel sin opprinnelse i fattige land – men årsaken er ofte vestlige lands handelspolitikk, sa Skjerve med alvor i stemmen.

Skei Grande på storskjerm

Trine Skei Grande var neste taler på programmet, via videooverføring fra sin leilighet i Oslo. Hun snakket mye om hvor viktig det er at aktører i lokalt næringsliv løfter opp hverandre, i tillegg til at merkevarebygging nå er viktigere enn noensinne.

– På 80-tallet var det noen som sa at «den største utfordringen for nordtrøndersk næringsliv, det er å klare å samarbeide med naboen», begynte Skei Grande.

– Vi må hjelpe naboen vår, fordi han sier noe om hvem jeg er og hva Namdalen er, fastslo den gamle Venstre-lederen.

– Se bare på bøndene som lager sider i Hardanger. De har holdt på i lang tid, først for å få muligheten til å produsere, og så for muligheten til å vise frem produktene sine. I sommer har det løsnet, og siderferie i Hardanger har plutselig blitt en greie. Dette er ikke verket til én enkelt produsent – dette skjer når hele Hardanger går sammen og klarer å jobbe over tid for å sette begrepet «Hardanger-sider» på dagsorden, sier Skei Grande.

Hun åpnet deretter opp om de største redslene til regjeringen rundt den tiden korona-viruset begynte å gjøre seg gjeldende.

– Jeg kan røpe for dere at vi var redde for mangel på respiratorer, medisin og smittevernsutstyr, sa Skei Grande på storskjerm.

Hun vil likevel trekke fram noen positive korona-historier. Først forteller hun om en lokal delikatesseforretning – som drives av én mann – som fikk et voldsomt oppsving da krisen var et faktum.

– Når restaurantene i byen ble stengt, så måtte folk finne noe annet å kose seg med. Da reiste de ned til forretningen hans og kjøpte seg noe godt til helgekosen, forteller Skei Grande. Hun fortsetter i samme spor:

– Niesen min har en sjefsstilling hos Nille. De trodde jo dette skulle ende med full katastrofe, men folk kjøpte puter og lys som aldri før. Det ser jeg for min egen del også; det første jeg gikk tom for når jeg var isolert, var stearinlys – sikkert fordi jeg kosa meg litt ekstra, humret Skei Grande, før hun overlot scenen til ei god venninne fra heimbygda.

Utfordringer for Grande gård

– Vi har én hund på gården, og et skilt på døra der det står bikkja er snill , men pass deg for kjerringa», sa Anne Ovidie Hagerup og ble møtt av latter fra de frammøtte. Hagerup eier og driver Grande gård i Overhalla, og hun fortalte om hvordan hverdagen hadde blitt under koronakrisen.

– Det har preget hele sommeren. I tillegg til at utenlandske gjester var fraværende, så var mange firmaer som skulle komme og fiske som kunne ikke det når de begynte å permittere sine ansatte. Det gledelige var at mange av våre laksefiskere kom tilbake flere ganger i løpet av sommeren – og dette var norske gjester. Noen kom tilbake så mange ganger at jeg begynte å lure på om de ville prøve å komme seg inn i Overhalla kommunestyre, sa Hagerup.

Viruset tvinger Grande gård til å tenke i nye baner, men Hagerup er heldigvis en optimistisk anlagt dame.

– Hvis du har et godt nettverk, et snev av kreativitet og samtidig er litt nysgjerrig – da kan du komme langt, avsluttet Hagerup.

Helse og næringsliv til slutt

De to siste talerne på programmet var kommuneoverlege Anita Carlson og daglig leder i Inam, Knut Gartland. Førstnevnte fortalte om hvordan det var å jobbe i helsevesenet i denne spesielle tiden, og hun la mye vekt på det faktum at vi må prøve å holde våre samfunn så åpne så godt som det lar seg gjøre.

– Hjemmeundervisning gjør noe med barna. Når min egen sønn skulle begynne på skolen igjen, så sto han ferdig påkledd i gangen og trippa ti minutter før bussen kom. Så det betyr veldig mye for de, fortalte Carlson.

Inam tilbyr rådgivning innen bedriftsutvkling og prosjektgjennomføring i Namdalen. Daglig leder Knut Gartland fortalte om utfordringer knyttet til for eksempel gryndervirksomhet i disse virustider, i tillegg til at han satte søkelyset på de mange støtteordningene som staten har stablet på beina. Noen av de er helt nye, mens andre har blitt utvidet kraftig – her finnes det uante muligheter for den som følger med i timen, ifølge Gartland.