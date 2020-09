NAMDALSAVISA

Jeg har aldri vært i tvil om det, for jeg har papir på at jeg er født på sykestua i Nordli og at jeg vokste opp i Lierne kommune.

Det er noen hundre libygger som kan si det samme, men libyggene som er født andre steder og snakker helt andre dialekter, er jo like mye libygger som meg. Særlig hvis de faktisk bor i Lierne, i motsetning til meg som bor i Namsos.

En tankeprosess rundt dette gir meg noen spørsmål jeg ikke har gode svar på. Jeg bodde 26 år i Gudbrandsdalen, men har aldri følt meg som gudbrandsdøl. Hvor lenge må du bo i Lierne for å bli libygg? Når i livet blir du libygg? Fødes du som libygg på sykehuset i Namsos, eller er du namsosing til du kommer på Lifjellet noen dager etter fødselen?

Jeg er altså en libygg i frivillig eksil. Hvor mange er det av oss, tro? For meg er det naturlig at «du kan ta meg ut av Lierne, men du kan aldri ta Lierne utav meg». Sannsynligvis er den følelsen der fordi jeg hadde en fin oppvekst. Kanskje andre flytter fra Lierne med dårlige erfaringer, og derfor legger igjen libygg-identiteten så fort de får meldt flytting.

En tradisjonell Lierne-historie er tenåringsjenta som var tilbake på ferie etter noen måneder i hovedstaden. Hun jobbet hardt med å bli byjente, og på spørsmål om hvor lenge ferien varte, var svaret: «Jeg har vært hjemme en uke...og ska vårrå heim ei vukku te.»

«Libygg» er betegnelsen både på folk fra Lierne og dialekta vi snakker. Det er ganske lett å kjenne igjen en libygg på talemåten. Med «i» som personlig pronomen, første person entall, snevres antall dialekt-alternativ drastisk inn. Det er kanskje fire dialekter til i landet som har den særegenheten.

Jeg har prøvd å være tro mot dialekta mi, men det er neimen ikke enkelt når du i lange perioder stort sett kommuniserer med mennesker som snakker helt annerledes. Etter noen år på Vinstra ble jeg av og til arrestert av libyggene både når det gjaldt endinger og tonefall, og jeg innså at slikt kan komme snikende uten at du selv aner det. I andre deler av landet blir folk ofte overrasket over at jeg er trønder, når både palatalisering og Æ-en mangler. Ja, for utenfor Trøndelag er det bare «hainnhoinn i bainn» og «æ e trønder, æ» som er trøndersk.

Jeg får jevnlig høre at jeg har «ei artig dialekt», og det er jo verdt å ta med seg når jeg stort sett lever av å være morsom. En gang jeg prøvde å legge fram en sak for en ansatt i Nord-Fron kommune, unnskyldte hun seg og sa: «E beklage, e fekk itte med me kå du sa, berre måtin du sa det på!»

Dersom vi bruker lupe på libygg-dialekta, er det faktisk ganske store forskjeller der også, opprinnelig. I Tunnsjø-grenda sa de «je», mens resten av Lierne sa «i».

Vi i Nordli harselerte med Sørli-dialekta og syns det var morsomt når de sa«henen» og «denen» om «her» og «der». «Spjærk», «sjaga», «plokkfika» og «huggupænnbænn» ble populære uttrykk vi tok med heim fra fest i «Mebygdn».

Dialekter og språk forandrer seg, og vi må bare akseptere at genuine dialektkjennetegn forsvinner. Det som fascinerer meg mest med min egen dialekt ,er dativformen som vi har. Den prøver jeg så godt jeg kan å holde i hevd. Dette er rester fra norrønt språk, og for de fleste kanskje mest kjent fra tysk, med pugging av preposisjoner som styrte ulike kasus.

I praksis kan en si at ordene får ulike endinger basert på om subjektet er i bevegelse eller er i ro. «A Kari ska oppi fjøse» er akkusativ på grunn av at hun er på vei dit, og dette gir e-ending i ordet «fjøse». «A Kari e oppi fjøsi» er dativ. Hun er på stedet, og dette gir i-endinga i «fjøsi». Andre eksempler kan være «han gikk oppi setran», men «han ligg oppi setrom» eller «me rænn neppå isen og så sitt me og fisk utpå isa».

Libyggene har til tider hatt det tøft, både i Lierne og utenfor bygda. Jeg pleier å si at i mine ungdomsår var kommunen landskjent for to ting: Det var mye bjørn og lite kvinnfolk, og jeg flyttet det året de to kurvene krysset hverandre. Forskere mener Lierne er blant de kommunene som vil få sterk reduksjon i folketallet i tiårene som kommer.

Sentralisering er ingen naturlov. Det går an å motarbeide den trenden også, dersom det finnes politikere som ønsker å bruke økonomiske insentiver til å lokke ungdom tilbake til bygda etter endt utdannelse. I Lierne sies det at«Det e Nordlian som hi vette, og Sørlian som hi pængan.» Det er vett og penger som trengs i distriktspolitikken, så vi må bare få inn en person fra Nordli og en fra Sørli på Stortinget, så ordner det seg.