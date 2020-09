Takk, de utsetter vinteren

NAMDALSAVISA

Ikke alle utsagn kommer i rosende vendinger, men det er bedre enn at det er stille. Så er det slik nå at takket være en bygartner med et snev av fargeblindhet, et selskap stiftet på slutten av 1800-tallet og byens befolkning, har vi noe å glede oss over. Ja, faktisk er noen kry. Byen har bugnet av blomster i ulike former og skarpe farger.

Slik skal det også være en god tid til om frosten holder seg unna. For bygartner Tor Jørgen Olsen og kollegene i parkvesenet vil strekke sommeren. For vinteren er i sannhet lang nok.

Jeg har blitt stoppet flere ganger av folk som har sagt at NA må rose dem jobber i parkvesenet.

Som Mr. Namsos-patriot og kjøpmann Bernt Røthe, som fra sitt kontor har latt seg forstyrre av det yrende livet på Festplassen. Et minne besøkende vil ta med seg fra rockebyen er selvsagt bildet tå’n Åge, statuen ved den fine fontenesteinen til minne om Frode Viken.

Ikke bare det, ifølge Bernt. Turistene har gått rundt og knipset blomstene, og ikke bare på Festplassen.

Det er ikke mer enn tre faste ansatte i parkvesenet i Namsos kommune, men når telen slipper taket utvides teamet til seks personer.

I en slik jobb kunne en bli fristet til ta en lang pust i bakken og bare nyte. Det er i drømmeverden. Det skal vannes, plener må slås så de ikke spiser blomster til frokost og søppel må fjernes. En heftig jobb.

Bak enhver suksess står det ikke bare kvinner, men også menn, som har jobbet utrettelig for fellesskapet.

For uten bidragene fra Selskapet til Namsos Bys Forskjønnelse hadde ikke byen blomstret slik den gjør.

Under et juleselskap på Høylandet ble spiren sådd for det som skulle bli en revyfestival for hele landet.

Karl Greiff valgte en litt enklere selskapsform. Over en kaffekopp en aprildag i 2000 med utvalgte namsosinger blåste de liv i selskapet, som allerede på 1800-tallet hadde som formål å forskjønne byen ved elveutløpet av Namsen.

Det ble starten på et spleiselag hvor byens befolkning og handelsstanden med sine pengebidrag har dratt i gang flere prosjekt i samarbeid med kommunen. I de siste årene har Steinar Høknes og Tomas Bangsund vært sentrale skikkelser i selskapet.

Måtte denne sirkelen aldri brytes. Måtte kommuneledelsen og politikere aldri finne på å omorganisere bort spisskompetansen til dem som går rundt med grønne fingre på jobb.

Siden 12. mars har vi hatt ei klo over oss som fortsatt rasper. Det er kanskje derfor en setter mer pris på de enkle ting utenfor si egen stuedør. Om det er i Namsos eller Kolvereid.

Hvilket blomstergalleri kan vi vente oss neste år? Heldigvis har vi en bygartner som har startet planlegginga. Han fnyser av tanken å bruke lavprisblomster som de store kjedene tilbyr.

Det skal være kvalitet.

Det kan selvsagt bli enda flere blomster i byen, parker kan settes i enda bedre stand, men en er inne på et spor. Det må inspirere gårdeiere i sentrum også til å pusse på det som er sitt. Dessuten venter vi i spenning på hva som blir resultatet av den nye Sentrumplanen.

Om det skulle komme et topp moderne avfallsanlegg på Spillum påligger det dem et stort ansvar å følge opp. Noen annet vil være direkte skadelig for omdømmet til Namsos. Det er ikke et søppelanlegg folk utenbys skal snakke om.

Hva er det som visner? Jo, eksempelvis at to tredeler av alle dyra på jordkloden har forsvunnet siden 1970. Menneskeskapt det også, dessverre! Når skal vi våkne?