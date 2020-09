Rånebil ble avskiltet - en passasjer i lastebil måtte ta beina fatt

NAMDALSAVISA

326 kjøretøy ble observert gjennom kontrollørenes kikkert, og i dem var det tre bilister som ikke brukte bilbelte. De fikk gebyr.

Verre var det for en lastebilsjåfør som ble stanset på Fv 17 i Namsos med for mange passasjerer i lastebilhytta. Det var bare bilbelter til to - og dermed måtte tredjemann ta beina fatt og gå der i fra.

Avskiltet bil uten fjæring

Vegvesnet melder også at de kom over en typisk ungdomsbil, som ble tatt med til teknisk kontroll på Namsos kontrollstasjon. Der fant de store endringer i forstillingen, ureglementær senking, spacere, en dekk og felgkombinasjon som ikke var etter boka, og en lang rekke andre forhold.

- Bilen hadde lite eller ingen fjæring igjen, opplyser Bertil Klepp i Statens vegvesen.

I tillegg ble en fører anmeldt på grunn av manglende lys på tilhenger. Lasten stakk dessuten mer enn en meter ut bak tilhengeren uten tilstrekkelig merking.

En annen fører mistet skiltene på bilen fordi den ikke var godkjent på EU-kontroll siden 2016, og var begjært avskiltet.