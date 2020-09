NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det at vi tok ned aktiviteten til null tror jeg medlemmene fant fornuftig og riktig. Mange av våre medlemmer ble jo av helsemyndighetene definert å være i risikogrupper. Men det har nok vært et savn at vi ikke har kunnet treffes til foredragskvelder og andre aktiviteter, sier leder Kåre Aalberg.