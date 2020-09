Ber folk søke gjennom garasjer og boder etter savnet Rørvik-mann

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I forbindelse med søket etter Amanuel Tewelde Tela ønsker politiet at folk går igjennom boder, garasjer, båter i småbåthavna, båter på land, biler som står ulåst og andre plasser som noen kan ta tilhold.

– Hvis du sitter på informasjon eller har sett noe som du er i tvil om kan være viktig for politiet; ta kontakt med oss så får vi gjøre en vurdering opp mot totalbildet, forteller innsatsleder i politiet, Tonje Våden.

Meld gjerne ifra på Facebook

På sin Facebookside melder politiet:

– Hvis noe er flyttet på hos dere eller det ligger igjen gjenstander eller klær utenfor ditt område som du ikke kjenner til, så ønsker vi at du tar kontakt med oss. Her er vi åpen for at dere tar kontakt med oss på både 02800 og på Facebook.

Dykkerne har avsluttet søket

Værforholdene med mye vind søndag tilsier at det kan bli vanskelig å benytte drone i søket. Fiskeridirektoratet har stilt en undervannsdrone til rådighet for politiet - og denne tas i bruk søndag. Dykkerne fra Trøndelag brann- og redningstjeneste avsluttet sitt oppdrag i går kveld, uten resultat.

