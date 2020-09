Dykker var savnet

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Både redningskøyta «Harald V» og redningshelikopter fra Brønnøysund har rykket ut i redningsaksjonen. Opprinnelig melding hos Hovedredningssentralen var at det var to dykkere i vannet og to i båten. Båten fikk motortrøbbel og drev i den kraftige vinden. Den ene dykkeren kom ikke til rette, og nødetatene ble varslet.

Dykkeren skal nå være funnet.

Thor Audun Sætran om bord «Harald V» bekrefter nå at dykkeren er funnet i god behold.

– Dykkeren hadde ved egen hjelp kommet seg opp på en holme i nærheten av Andvika utenfor Lauvøya. Det var følgebåten som fant den savnede. Både vi og et redningshelikopter fra 330-skvadronen deltok i aksjonen.

Operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt forteller at da båten fikk motorstans drev båten og dykkerne fra hverandre. Etter at søket ble igangsatt skal dykkeren ha dukket opp «ganske fort».

– Jeg er usikker på hvor lang tid dykkeren var borte for de i båten, men det tok kanskje 10 minutters tid fra søket ble igangsatt til han ble funnet, sier Kimo.