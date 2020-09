Fra en til tre legevakter

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Manglende hensyntaken både til ulik vaktbelastning mellom legene i Midtre Namdal (MN) og Indre Namdal (IN) samt manglende hensyntaken til en mere rettferdig fordelingsnøkkel, og at det ikke er vilje til å likestille bakvakt behovet for henholdsvis. MN og IN, gjør det vanskelig å fortsette i LINA fra 2021, heter det i saksframstillinga til vedtaket i Lierne kommunestyre.