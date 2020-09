Solid skyting i Høststevnet – tre fikk full pott i samme klasse

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Vi endte opp med godt over 60 deltakere på lørdagens Høststevne, som må sies å være veldig bra så sent på sesongen. Det er også artig at det er bra spredning på skytterne, som har strømmet til fra både Brønnøysund og Halsa, oppsummerer Anita Kjekshus fra Kolvereid Skytterlag.