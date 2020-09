– Ønsker å høre om observasjonene til den eldre herren

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Søndag kveld meldte politiet følgende:

«I forbindelse med søket etter savnet person, Amanuel Tewelde Tela ønsker politiet kontakt med en eldre mann som snakket med representanter fra Røde Kors på Kirkegården i Rørvik etter kl. 1200 søndag 13.9.20. Om det er deg, ring politiet på 73 48 94 00.»

Prioritert oppgave

– Vi har ikke fått tak denne mannen ennå, men politiet er interessert i å høre hvilke observasjoner han har gjort. Å komme i tale med ham er en prioritet hos oss nå, forteller innsatsleder Tonje Våden.

Våden håper at mannen tar kontakt med politiet eller at andre kan informere omkring hans identitet.

Leteaksjon avsluttet

– Jeg kan bekrefte at leteaksjonen foreløpig er avsluttet. Både Røde Kors og Sivilforsvaret er trukket ut av arbeidet som nå gjøres. Det er kun etterforskning og undersøkelser fra politiets side nå.

Våden forteller videre at politiet er ansvarlig for søk i tiden som kommer og at de benytter politihund i dette arbeidet.

Gjennom helga har et stort antall frivillige bidratt i søket etter savnede Amanuel Tewelde Tela. Dykkere har søkt i området hovedsaklig utenfor hurtigrutekaia og Rørvik sentrum og terrenget omkring er saumfart - uten at dette har gitt noe resultat.