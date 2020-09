Adrian (9) utsatt for sabotasje av bremsene

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg sjekket sykkelen som jeg gjør hver gang jeg skal ut å sykle og oppdaget at noen hadde skrudd av den greia som holder bakbremsen på sykkelen min, forteller Adrian.

Han går i 4b på Høknes barneskole, og hadde syklet ned fra Fossbrennvegen til skolen som vanlig fredag morgen.

– Jeg er helt sikker på at den var i orden da. Etter at det ble de greiene med at folk løsnet hjulet på sykler, har jeg sjekket hver gang akkurat som de har sagt av vi bør gjøre, forteller han.

I skoletida

– Når oppdaget du at noe var galt med sykkelen?

– Da jeg skulle sykle til mormor etter skolen, forteller Adrian.

– Sa du i fra til noen av lærerne før du dro?

– Jeg så ingen der da, de hadde sikkert gått hjem allerede, så jeg fortalte det til mormor da jeg kom dit, sier Adrian.

Han forteller at småtrinnet har egen parkeringsplass for syklene sine, mens mellomtrinnet parkerer et annet sted.

– Vi har to steder hvor vi pleier å sette syklene våre, og det må ha skjedd mens jeg var på skolen, forteller han.

Mamma Nina Imeri sier hun la ut en melding i klassens gruppe på Facebook om hendelsen, og skolen er varslet.

– Vi synes det har gått for langt, dette er ikke lenger spøk og rampestreker, når de skrur av deler er det ødeleggelse og hærverk, mener hun.

Har brukt verktøy

Pappa Esat Imeri sier at den eller de som har gjort dette må ha hatt med seg verktøy.

– Selve holderen for bremseklaven er skrudd løs og fjernet, mens armene med bremseklossene sitter igjen, sier han.

Han sier at han synes det er litt rart at ingen har sett noe hvis noen holder på med sykler i skoletida.

– Det er ikke bare å hekte løs den holderen, så de må ha brukt litt tid, mener han.

– Går det an å sykle på sykkelen nå?

– Det går jo an, men det er jo ikke veldig lurt med bare frambrems. Jeg må sykle sakte og trille av farten, og det er ikke noe moro, sier Adrian

– Er du sint på dem som gjorde det?

– Nei, ikke sint, han drar litt på det

– Men jeg er skuffet over at de ødelegger andres ting, og nå kan jeg ikke sykle ned bakken til skolen før bremsene er reparert, sier niåringen.

Sjekk sykkelen alltid

– Som rektor blir jeg oppriktig lei meg når en våre elever blir utsatt for slikt, sier rektor ved Høknes barneskole, Arnt Ivar Jakobsen.

Han sier at han er informert om hendelsen og at den vil bli fulgt opp over helga. Skolelederen sier de har brukt mye tid, og fortsatt vil bruke mye tid på å snakke med elevene om problemet.

–Vi tar alle slike enkeltsaker svært alvorlig. Det er helt uakseptabelt at slik skjer, både i og utenfor skolen, sier han.

– Er det egentlig noe å gjøre med dette?

– Vi har i hele høst satt et kraftig søkelys på dette med sykkelhærverk og som skole nekter vi å slippe taket. Vi må bare fortsette det holdningsskapende arbeidet og jobbe videre med å få elvene våre til å forstå alvoret i dette, sier han.

Jakobsen legger til at skolen, foreldrene og andre foresatte må stå sammen hvis det skal bli slutt på potensielt livsfarlige hendelser som følge av sabotasje.

Rektor sier at han oppfordrer både barn og voksne til å sjekke syklene sine. Alltid.

– Vi sier til barna at de skal sjekke egen sykkel og huske å be kompisene om å sjekke sine før de sykler avgårde. Enten det er fra skolen, trening eller de har vært andre steder, sier Jakobsen.