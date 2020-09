Helsedirektøren: – Tar dette som et signal på at man ikke mener alvor med Sykehuset Namsos

NAMDALSAVISA

STIKLESTAD: – Det å ikke få denne plattformen vil bli, av ansatte lokalt i Namsos – og fra min side – oppfattet som et signal på at man ikke helt mener alvor med Sykehuset Namsos, sa direktør Tor Åm da han underrettet styret om status for helikopterplattform for de nye AW101-helikoptrene.