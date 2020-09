Smittesituasjonen gir namdalske NM-deltakere et dilemma

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Ja, jeg har bestemt meg for å reise og jeg har egentlig aldri vært inne på tanken om å droppe mesterskapet, sier Fredrik Gerhardsen Øvereng som er medaljekandidat på 400 meter, og favoritt om ikke Karsten Warholm kommer heim for å løpe.

Etter smitteutbruddet i Bergen de siste 14 dagene, har det vært store diskusjoner om hvorvidt NM kunne bli arrangert eller ikke. Sist onsdag fikk arrangørene ja fra lokale myndigheter om at det var tillatt med utearrangement med inntil 200 personer som var samlet samtidig. Likevel valgte arrangørene i samråd med friidrettsforbundet å avvente en endelig avgjørelse til i dag.

Etisk dilemma

Friidrettspresident Ketil Tømmernes innrømmer overfor Bergensavisen at det er flere hensyn å ta utover selve smittesituasjonen, når man skal avgjøre om det blir NM eller ikke. Blant annet det etiske. For forbundet vet at det er mange som kvier seg for å reise til NM på grunn av smittefare, og forbundet har fått tilbakemeldinger fra trenere og utøvere om at flere kommuner har kommet med «reiseråd til Bergen».

– Vi vil jo ha like muligheter for alle. Det skal være «fair play», og da kommer det etiske inn. Hva gjør beskjeden klubbene får av sine hjemkommuner med tanke på reiseråd og utøvere og trenere som ikke vil dra, med det sportslige i mesterskapet?, for eksempel, sier friidrettspresident Tømmernes til Bergensavisen.

Lav risiko

Arrangørene har lagt opp til omfattende smitteverntiltak hvis det blir mesterskap. Nettopp det gjør også at Gerhardsen Øvereng ikke har vært inne på tanken om å ikke reise til NM.

– Man tenker jo selvfølgelig tanken når man reiser til et så utsatt sted som Bergen nå er blitt, men jeg har egentlig aldri vært inne på tanken om å droppe mesterskapet, for jeg tror at smitterisikoen på et friidrettsstevne, hvor vi er «isolerte» på hotellrommet, eller er på stadion, den er svært lav. Samtidig er det nok ikke alle som er like positive til at det arrangeres mesterskap i Bergen.

Han har fulgt med på diskusjonen rundt hvorvidt det skal være mesterskap eller ikke, og han forstår også om helgas mesterskap blir avlyst.

– Ja, jeg skjønner det dersom det ikke blir mesterskap, for det skal jo ikke være noen forskjellsbehandling i favør friidretten kontra andre arrangement, sier han som i tillegg til 400 meter også er påmeldt på 200 meter.

På sistnevnte øvelse, samt 100 meter, er også Øverengs lagkamerat Jørgen Homstad kvalifisert. Han er derimot ikke sikker på at det blir NM for hans vedkommende, selv om NM blir arrangert.

– Jeg er fremdeles litt usikker på om jeg reiser eller ikke. Jeg tar en avgjørelse etter treninga mandag kveld, sier Homstad.

Stig Ove Dahlen Selnes fra Namsen FIF er kvalifisert både i kule og diskos. Han er spent på mandagens avgjørelse, men pakker kofferten om det blir ja.

– Ja, hvis stevnet blir avholdt, så reiser jeg nedover, sier han.

Det samme sier Grethe Tyldum.

– Planen er å delta hvis mesterskapet blir gjennomført, sier jenta fra Høylandet som skal løpe 1.500 meter i NM.

Seks påmeldte

NM i friidrett skal etter planen arrangeres fredag til søndag. Namdalen er i utgangspunktet representert med hele seks deltakere. Ved siden av Øvereng deltar Maria Sagnes Wågan, Tjalve (Namsos), Grethe Tyldum, Steinkjer FIK (Høylandet), Jørgen Homstad, Overhalla, Stig Ove Dahlen Selnes, Namsen FIF og Alexander Kirkeberg, Namdal LK.

Avgjørelsen om hvorvidt det blir NM eller ikke er ventet å komme rundt kl. 18.00 mandag kveld.