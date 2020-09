Tyldum og Hallem kjemper om andreplassen i Sp

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Med dagens meningsmålinger kan andreplassen på Sp-lista fort gi fast plass på Stortinget. Oppslutninga på siste måling som Sentio gjorde for Trønder-Avisa og Nidaros, som ble presentert sist onsdag, var skyhøy for Sp som fikk 33,1 prosent og sikret seg på den to mandater med klar margin.