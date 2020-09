NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Utrykningspolitiet (UP) har gjennomført trafikkontroll i 70-sone på fylkesveg 17 på Hunn i Overhalla.

Det ble utstedt seks forelegg for fart og to forelegg for bruk av håndholdt mobil.

I tillegg ble ett førerkort beslaglagt etter at fører ble målt til 106 km/t.