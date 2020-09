NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Når nøden er størst og krisen er et faktum må vi som er kommuneleger vite at vi kan få pasienten fra Namdalen raskt inn til operasjonsbordet eller stabiliserende behandling på sykehuset.

Det sier Christine Agdestein, som er styremedlem for allmennlegeforeningen.

– Avgjørende

– Dette er avgjørende for utfallet ved alvorlige ulykker og akutte hjerteinfarkt og hjerneslag.

– For å få god rekruttering av leger til namdalske kommuner er man helt avhengig av å ha et sterkt lokalsykehus i Namsos, legger hun til.

Stortinget har vedtatt at de nye helikopterne AV101 skal operere alle sykehusene som Sea King har flydd til før. Det var en av betingelsene i anskaffelsesvedtaket. Sykehusbygg HF og justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for å vurdere behov og gjennomføre eventuelle tilpasninger av landingsplasser til den nye helikoptertypen.

– Tilgang er essensielt

– Vi kan ikke ha et foretak som ikke følger opp Stortingets vedtak. Nasjonal helse- og sykehusplan har fastslått at det skal være akuttsykehus i Levanger og Namsos. Akuttsykehus må ha helikopterlandingsplass ved inngangsdøra. Det holder ikke å lande på flyplassen. Det gir for stort tidstap med omlasting og kjøring. Det slår Dragan Zerajic, leder av Nord-Trøndelag legeforening fast.

– Stortinget har bestemt at vi skal ha likeverdige helsetjenester og akuttberedskap. Tilgang til helikopterlandingsplass er essenielt for rask og effektiv helsehjelp for sykehusene i nordre del av Trøndelag sier Mathis Heibert, nestleder i Nord-Trøndelag legeforening. Nord-Trøndelag legeforening er tydelig på at helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos er helt nødvendig