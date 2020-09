25 år i føttenes tjeneste

NAMDALSAVISA

HARRAN: For 25 år siden startet bedriften Trones Fot'n opp på Namsskogan. Siden den gang har eier Jorun Åstrand nærmest reist land og strand rundt for at vi andre skal ha gode bein å stå og gå på.

– Det var vel ikke riktig alle som hadde trua den gangen. Den første banken jeg gikk til sa nei. Det gjorde meg bare enda mer bestemt på at dette skulle jeg få til. Og etter å ha drevet bedriften i 25 år må jeg vel si at jeg har lyktes med det, sier hun.

Opprinnelig skulle dette bli en deltidsjobb der jobben som hjelpepleier skulle være det sentrale.

– Jeg ser fra avisutklipp fra den gangen jeg startet at håpet var tre dager i uka, og kanskje fem pasienter om dagen. Nå har dette blitt fulltid, og jeg gjennomfører nok minst 1.000 behandlinger i året.

11 behandlingsrom

For Jorun er filosofien at hun skal komme dit kundene er.

– I alle fall var det slik før koronaen. Nå har det blitt en del restriksjoner på hvor jeg kan holde til, forteller hun.

Men normalsituasjonen er at hun besøker fem kommuner og elleve forskjellige kontor med jevne mellomrom.

– Jeg startet på Trones, og selv om jeg bor i Røyrvik er det fremdeles der jeg har hovedkvarteret.

Det at hun er mye på farten betyr også at hun sitter mye i bil, og det er mye pakking av utstyr.

– Slik er det. Skal jeg drive med dette på heltid slik jeg gjør, så må jeg dit folket er. Og det er bedre at jeg for eksempel kjører til Snåsa for å behandle folk der enn at de alle skal ta turen til Trones.

Trofaste pasienter

– Da jeg åpnet opp Trones fot`n for 25 år siden var Inge Ryan ordfører, og han skulle egentlig være min første pasient. Men han måtte på et møte i Oslo så han la foten opp på stolen slik at vi kunne få til et bilde. Så måtte han dra, forteller Jorun.

Det betydde at den egentlige første pasient ble Kjell Wekterli, forteller hun.

Og han har vært trofast pasient siden den gang.

– Jeg har bodd i Halden siden tidlig på 1970-tallet, men jeg er oppover til Harran flere ganger i året, forteller Wekterli.

Og når han er i Namdalen så prøver han å smette inn et besøk på ei behandling hos Jorun. Og han var selvskreven i stolen når hun feiret 25-årsjubileum for litt siden.

Alle typer folk

Hovedkundegruppene er eldre folk som av en eller annen grunn ikke klarer å stelle beina sine selv.

– Men det er også veldig mange yngre etter hvert. Jeg ser det er mange som bruker feil sko og som får problemer på grunn av det. De kan bruke penger på ei bukse, men det sitter langt inne å kjøpe et par gode sko.

Og så er det ei kundegruppe som dukker opp på denne tiden av året.

– Jeg har en del elgjegere som kunder. De har en fast avtale en gang i året, og det er nå like før jakta. Jaktgleden skal ikke forstyrres av vonde bein, ler hun.