Forventer at sykehuset får ny helikopterplattform: – Uaktuelt med landingsplass ved flyplassen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det ligger klare føringer fra Stortinget både når det gjelder Sykehuset Namsos sin status som akuttsykehus og tilrettelegging for at de nye redningshelikoptrene skal kunne lande der, sier stortingsrepresentant Elin Rodum Agdestein til NA.

Hun viser til at de langsiktige rammene, oppdraget som er gitt for sykehuset i Namsos, er nedfelt i Nasjonal Helse- og sykehusplan.

– Vilkåret om at nye helikoptrene skal operere ved de samme enhetene som Sea-King’en gjør idag, ligger i stortingsvedtaket I forbindelse med anskaffelsesprosjektet for nye AW101, sier hun.

DETTE ER PROSJEKTET: Det er Nawsarh (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter) som har ansvar for anskaffelsen av det nye redningshelikopteret og oppgradering av helikopterlandingsplasser ved sykehusene i Norge. Den eksisterende landingsplassen ved Sykehuset Namsos er ikke egnet for de nye helikoptrene. AgustaWestland AW101, som erstatter dagens Sea King-helikoptre, er så kraftige at Helse Nord-Trøndelag hadde blitt tvunget til å stenge gater – og fjernet parkeringsplasser for å unngå oppvirvling av stein og støv for å unngått materielle skader dersom helikoptrene skulle ha vært i stand til å lande ved sykehuset.

I oktober 2017 gikk Senterleder for intern service, Rune Modell, ut i NA og fortalte at en løsning nå var på plass – og at oppstart trolig ville bli januar 2018 – og en ferdigstillelse i 2020. Så langt har prosjektet stått på stedet hvil. Helse Nord-Trøndelag venter fortsatt på avklaring på vegen videre for helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos.

– Hvert minutt teller

Stortingsrepresentanten er kjent med at det gjøres vurderinger av kost/nytte og frekvens.

– Jeg vil minne om at det er de svært lange avstandene i nedslagsfeltet til Sykehuset Namsos som er begrunnelsen for Stortingets langsiktige føringer om at vi skal ha et akuttsykehus i Namsos. Vi snakker om et geografisk område som omfatter søndre Helgeland, deler av nordre Inherred og hele Namdalen sier Agdestein, og fortsetter:

– Når ulykka er ute eller akutt, livstruende sykdom inntrer, teller hvert eneste minutt. Et akuttsykehus må derfor ha helikopterlandingsplass i umiddelbar nærhet til mottaket.

Hun er tindende klar:

– Et alternativ med landingsplass ute ved Namsos lufthavn er etter min mening uaktuelt. Det vil medføre et kritisk tidstap og påkjenning for pasienten knytta til omlasting over i ambulanse og ytterligere transporttid inn til sykehuset, og innebære økt risiko for at akuttpasienten ikke overlever.

– Må levere

Hun forteller at de nye redningshelikoptrene nå fases fra Sola og nordover.

– Tilrettelagt landingsplass ved Sykehuset Namsos må være klar til helikoptrene begynner å operere fra basen på Ørland. Derfor må styringsgruppa nå levere det vi alle forventer, sier Agdestein, som har informert helseminister Bent Høie om bekymringene i Namsos.

– Denne saken må få en positiv avklaring. Jeg har tillit til at dette skjer raskt og har dialog med politisk ledelse i Jusisdepartementet for å sikre at det ikke er departementet som er proppen i systemet, sier hun, og legger til:

– Justisdepartementet har ansvaret for å gjennomføre de nødvendige tilpasningene, men for å sikre den praktiske gjennomføringa, er det etablert en egen avtale og styringsgruppe mellom Justisdepartementet og Sykehusbygg HF.

