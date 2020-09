Hus i Overhalla står i brann – driver kontrollert nedbrenning

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – En brannmann er allerede på plass og gjør seg kjent på stedet. Han melder om ingen synlige flammer, sa Håkon Sunde på 110-sentralen kort tid etter meldinga om brann i et hus ved Himo i Overhalla.

Klokka 14.15 meldte Sunde at brannvesenet hadde kommet fram til stedet, og holdt på å ta seg inn i huset for å se hva som har skjedd.

– Det har vært ei bra røykutvikling, men det er ikke snakk om synlige flammer, sier Sunde.

– Var det noen i huset da brannen startet?

– Det var ikke folk i huset – og det er heller ikke fare for spredning, sier Sunde.

Innsatsleder Hege Hestø, forteller like etter klokka 14.30 at det fortsatt brenner i huset, og at brannmannskaper jobber med å slokka brannen.

– Huset står, men det brenner noe ut fra taket og det er kraftig røyk, sier Hestø.

– Står huset til å redde?

– Det blir nok totalskadd, ja.

Like før klokka 15.20 har brannmannskapene startet med kontrollert nedbrenning.

Politiet meldte fra om brannen klokka 13.56.