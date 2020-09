Mann sendt til Oslo for behandling etter ulykke om bord på brønnbåt

NAMDALSAVISA

MÅSØY: Et av mannskapene om bord i brønnbåten MS «Namsos» er fløyet til sykehus etter å ha falt over bord sent mandag kveld, skriver NFT på sine heimesider.

Ble raskt plukket opp

Ulykka skjedde ved 23.45-tida mandag 15. september. Norsk Fisketransports brønnbåt MS «Namsos» var da øst for Måsøy i Finnmark.

Mannen ble raskt plukket opp av mannskaper om bord. Han ble deretter fløyet til sykehus med helikopter for videre oppfølging av helse.

Rederiet har varslet og følger opp pårørende og samarbeider tett med myndighetene.

Bistand fra redningshelikopter

Meldingen om ulykka kom inn via Kystradio Nord, og et redningshelikopter ble sendt fra Banak for å bistå med en såkalt medisinsk evakuering (medevac). Det skriver iFinnmark.

Operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm i Finnmark politidistrikt bekrefter at de har opprettet sak på arbeidsulykken.

Mannen ble først fraktet til Hammerfest sykehus for behandling, men har i løpet av mandagen blitt flyttet direkte til Oslo universitetssykehus (OUS), etter det Finnmark Dagblad erfarer.

Medievakt ved OUS sier til iFinnmark at behandlerne ved sykehuset ikke ønsker å dele informasjon om pasienter som behandles der, og kan dermed ikke bekrefte eller avkrefte at mannen behandles der eller hvilken tilstand mannen er i.