Politiet trenger hjelp for å komme i kontakt med mulig vitne

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Søndag kom en eldre mann i prat med en gruppe letemannskaper ved Østre gravlund på Rørvik, og nå ønsker politiet å komme i kontakt med mannen.

– Han har snakket med noen av letemannskapene ved det hvite bygget på Østre gravlund på Rørvik, og har kommet med opplysninger som vi trenger å verifisere. Vi vet ikke om han var alene på kirkegården, men han var i alle fall alene da han snakket med letemannskapene, sier Frithjof Pedersen, avsnittsleder i politiet i Ytre Namdal, som beskriver det som svært interessant for politiet å komme i kontakt med det som er et mulig vitne i saken.

Politiet ønsker tips etter at mann har vært savnet i snart ei uke En 38 år gammel mann ble sist observert i Rørvik sentrum natt til lørdag. Nå ber politiet publikum om hjelp.

Setter inn hunder og dykkere i søket etter Amanuel Politiet har satt inn hunder og dykkere i letinga etter den savnede Amanuel Tewelde Tela (38). Politiet antar at mannen er omkommet.

Han legger til at det har gått ut informasjon om at den eldre mannen hadde stokk, men at folk skal se bort fra det.

– Det må ikke folk legge vekt på, for det tror jeg ikke stemmer, sier Pedersen, som håper at enhver som besøkte kirkegården mellom klokken 12.00 og 16.00 denne dagen melder seg til politiet.

Ellers oppfordres publikum til å snakke med eldre menn i deres familie og bekjentskapskrets, og spørre om det kan være dem politiet er ute etter.

Politiet kan kontaktes på tlf. 02800, tipstelefon 73 48 94 00 eller via privat melding til politiet i Namdalen på Facebook.

Store mannskaper leter etter savnet 38-åring: Dykkere settes inn i søket lørdag Fredag ettermiddag er Rørvik sentrum fylt av letemannskaper som antar å finne den savnede omkommet.

Mer enn 60 frivillige i Rørvik: Leter etter mobiltelefon En mobiltelefon til den savnede mannen Amanuel Tewelde Tela er tidligere funnet på hans bopel. Politiet tror han kan ha hatt flere.

Eritreiske venner deltar i letingen: – Lurer på hva som er skjedd med Amanuel Det er bekymring i det eritreiske miljøet i Rørvik – og på Kolvereid.