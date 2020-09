Skulle bare fyre i peisen da det begynte å brenne – politiet oppretter sak

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Et hus på Himo i Overhalla begynte å brenne tirsdag ettermiddag. Politiet meldte om brannen klokka 13.56, og brannvakt Håkon Sunde på 110-sentralen opplyste til NA at en brannmann var tidlig på stedet og at situasjonen var uoversiktelig.

Kort tid etter var flere brannmannskaper på plass og de startet dermed med slokking.

– Det har vært ei bra røykutvikling, men det er ikke snakk om synlige flammer, sa Sunde kort tid etter melding.

Like før klokka 19.30 opplyser politiet at brannen er slokket, men at brannmannskap fortsatt er på stedet. Politiet har forlatt stedet og vil opprette sak.

– Det er kun litt røyk igjen på brannstedet, og ut i fra de meldingene vi har fått er huset så å si brent ned, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Wenche Johnsen.

Skulle fyre i peisen

Eierne av huset var ikke heime da brannen oppsto, og innsatsleder Hege Hestø informerte rundt klokka 14.30 at brannmannskaper jobbet med å slokke brannen.

– Huset står, men det brenner noe ut fra taket og det er kraftig røyk, sier Hestø.

– Står huset til å redde?

– Det blir nok totalskadd, ja.

Ifølge Adresseavisen, skal en tidligere eier ha vært til stede.

- Det var én person til stede. En tidligere beboer skulle bare fyre opp i peisen og så gikk det galt. Hun ble sjekket av helsevesenet. Det er opprettet sak på hendelsen, sier Johnsen til Adressa.

Dårlig vanntilførsel

Like før klokka 15.20 startet brannmannskapene med kontrollert nedbrenning, men klokka 16.30 er fortsatt brannen ikke slokket.

Politiet meldte fra om brannen klokka 13.56.

– Den siste meldinga fikk jeg klokka 16.15 – og den går på at brannvesenet sliter med vanntilførsel. Brannen er fortsatt ikke slokket, men delvis under kontroll, forteller operasjonsleder Wenche Johnsen.