Savnet jeger funnet i god behold

LIERNE: Like før kl. 22 i går kveld fikk politiet inn en melding om at en jeger var savnet. Mannen skal ha vært på jakt med noen kamerater, og forlot dem i ett-tiden tidligere på dagene for å lete etter to hunder. Etter det hadde de ikke hørt noe fra han, og det ble satt i gang en leteaksjon i området Litjfjellet i Nordli. Det opplyser operasjonsleder hos Trøndelag politidistrikt, Ellen Maria Brende.