Lagspill i fokus på Lissmoen

Bydelsserien

NAMSOS: – Hadde det ikke vært for det gode forholdet vi har til hverandre, så hadde laget vært ødelagt. For hvis vi ikke hjelper hverandre opp og sier «bra kamp» så sitter vi bare og ser ned i gresset, forteller Gullvikmoen-spiller Petter Andreas Gundersen.

Var mer ego før

Namsos gjestet Gullvikmoen for ukas Bydelsserie-kamp på den blå banen. Det ble en målrik affære, men for å få så mange mål er det viktig at flere ting klaffer samtidig, forteller NIL-spillerne.

– Vi fikk mye mer pasningsspill enn det vi har klart de andre kampene. Før har vi vært litt mer ego, og driblet mer. Slik ble det ikke denne gangen, sier Julian Kvisterø Selnes.

I kampen mot Gullvikmoen la de heller vekt på godt lagspill, og det fikk de betalt for.

– Vi gikk inn for å vinne denne kampen, så vi kjørte på og hadde det moro.

Men det hadde ikke vært like moro hvis laget ikke hadde hatt fokus på godt lagspill.

– Det blir ikke noe bra om noen drar hjem og gruer seg til neste kamp fordi de ikke får ballen.

Slik var det ikke for Namsos-guttene før denne kampen.

– Vi gleda oss veldig, sier Mikkel Melgård Kristiansen og Aleksander Stene.

Tenker på neste kamp

Dette gjelder også for Gullvikmoen.

– Bra lagspill er viktig for oss. Vi sier alltid bra ting til hverandre om vi bommer på mål. Vi hadde en god kamp i dag med mange scoringer og pasninger. Det var en god kamp av begge lag. Namsos spilte veldig bra, sier Gundersen.

Den aller viktigste oppgaven til Gullvikmoen nå er å nullstille seg og tenke på neste kamp om ei uke.

– Vi har allerede begynt å forberede oss til neste kamp, som er mot Namsos på hjemmebane igjen.

Grønntrøyene er revansjelystne, og har stor tro på at de kommer til å slå hardt tilbake på den blå banen.

– Vi skal vinne den kampen, det lover vi.