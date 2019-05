Delikate saker

diverse

Litt søtlig hvitvin

Vi skal til en av de største og eldste familieforetakene i Moseldalen i Tyskland. Familien Loosen har drevet vinproduksjon her i over 200 år, men det var først under Ernst Loosen ledelse på slutten av 80-tallet det begynte å ta av. Ernst la om hele produksjonsmetoden og utnyttet forskjellene i vinmarkene på en utmerket måte. På over 60 år gamle vinstokker kunne de nå produsere intense og fantastiske toppviner i tillegg til de mer folkelige og populære vinene vi kjenner så godt i Norge.