diverse

Endelig er den her. For mange kokker er nok dette vårens vakreste eventyr, da vi i noen få uker får tak i den ferske, norske aspargesen. Både den hvite, som vokser under jorda, og den grønne, som vokser over, smaker helt fantastisk. De kan brukes som tilbehør til det aller meste, men personlig må jeg alltid lage et rent aspargesmåltid på denne tida av året. Sammen med en deilig hvitvin er dette et av årets store høydepunkter.