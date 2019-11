diverse

Norske skalldyr er helt i verdenstoppen når det kommer til kvalitet og smak. Sjøkreps er kanskje det aller beste fjordene våre har å by på. Når man i tillegg gratinerer med godt smør og fersk estragon, blir dette et måltid du sent vil glemme. Dette er råvarer som både koster litt og kan være vanskelig å få tak i. Derfor bør man også legge litt ekstra i drikkevalget, så det du har i glasset ikke skjemmer ut den delikate råvaren.