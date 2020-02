Down under

diverse

Fløyel fra Australia

Vi skal til utkanten av Melbourne og opp mot fjellområdene som ligger nordøst for byen. Her har det vært dyrket vindruer i over hundre år. Klimaet er spesielt gunstig for Pinot Noir og Chardonnay, med kjølige netter og varme dager. Produsenten Innocent Bystander har de 15 siste årene fått et fantastisk rykte takket være deres håndtering av druene.