Friskt og delikat

En fersk og frisk Italiener

Vi skal til en kommune i Italia alle burde besøke en gang i livet, Venezia. Litt utenfor byen ligger mange gode vinprodusenter og litt lengre inn i landet finner vi Borgo Molina. En flott eiendom som eies av Nardini-familien. De kjøpte denne eiendommen for 90 år siden med ett mål for øye: De skulle lage herlige viner. Deres tilnærming er både spesiell og beundringsverdig. De har en visjon om at de skal høre på jorden og gjøre jorden så god som overhode mulig for dyrking av druer. Jeg har valgt en av deres hvitviner til denne retten.