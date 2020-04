diverse

Dirty fries er så godt, at det fint kan benyttes som en liten hovedrett eller som en herlig kveldssnack foran tv ’n. De fleste benytter nok pommes frites som tilbehør til andre retter, men med en slik topping, trenger du ingen ting ved siden av. Her har du deilige søtpotetfries, med en smaksrik majones toppet med sprøtt bacon og grønnkål. Et hav av herlige smaker og jeg lover deg, det er vanskelig å spise bare en.