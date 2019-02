Edle dråper til torsken

Ekstra

Nå som vi endelig har fått tilbake fiskehandleren i Namsos, og disken bugner av fantastiske råvarer, er det på tide å finne noen herlige kombinasjoner til havets delikatesser. Februar er tiden der torsk og skrei er lett og få tak i. Samtidig som de smaker aller best akkurat nå. Til torsk laget på tradisjonell metode fungerer det godt med lette friske rødviner laget på Barbera eller Pinot Noire. Men til denne retten, der vi har en syrefull vinaigrette og appelsinkokte rotgrønnsaker, vil nok en musserende eller hvitvin harmonere best. Lyse øltyper med moderat bitterhet vil også gjøre susen.

Hvitvin uten eikepreg

Takket være munkene i klosteret Citeaux like sør for byen kjent for sin syrlige sennep Dijon, fikk vi kjennskap til det fantastiske jordsmonnet i Burgund. Åssidene ned mot elva Serein i Chablis viste seg å være fantastisk for dyrking av druen Chardonnay. Jordsmonnet er spesielt for dette området og er fullt av mineraler og østers. Dette jordsmonnet kalles kimmeridge. Det setter et unikt særpreg på vinene og du kan nesten kjenne lukta av både salt og en fornemmelse av sjø i noen av dem. Jeg har valgt en vin fra et 100 år gammelt vinkooperativ fra Chablis denne gangen.