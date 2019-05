«Tungt og stemningsfullt fra ny og spennende stemme i rocken»

Ekstra

Å putte Born on a Monday inn i en spesifikk bås er en vanskelig oppgave, for det er stor variasjon i elementene singeldebutantene har puttet inn i sin takning på rock.

Her finnes både spor fra 70- og 80-tallet, men bandet har samtidig et tydelig moderne preg. Sammen blir dette en hardtslående og effektiv kombinasjon som også tidvis gir litt metallassosiasjoner.

Bandet evner også å overraske. Her finner uvante elementer som cello sin naturlig plass, og uttrykket varierer fra det intense til det rolige og mørke. Detaljerikdommen er også stor, noe som gjør dette til en fin lytteropplevelse gjentatte ganger.

«Hold» er i det hele tatt fylt med stemning, og produksjonen er veldig fin. Det gir tyngde til låta, og er med på å gi den større slagkraft.

Med sin debutsingel viser Born on a Monday at de både ferdighetsmessig og musikalsk sett er et band det blir spennende å følge – i forhåpentligvis – mange år framover.

Rocka musikklærere debuterer – gir ut sin første singel