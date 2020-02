Bli bedre kjent med din lokalpolitiker

Hvem er de nesten 200 lokalpolitikerne som ble stemt inn ved siste kommunevalg i Namdalen? Her kan du bli bedre kjent med dem. NA har stilt samtlige representanter spørsmål og vi kommer til å legge inn svarene fortløpende. Først ut er Namsos kommune, og så vil de øvrige kommunene følge etter. Velg kommune i menyen over for å lese mer om kommunestyrerepresentantene.