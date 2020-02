Kjenner vi dem?

Ekstra

NA gir deg muligheten til å bli bedre kjent med dem. Vi har kontaktet samtlige lokalpolitikere i Namdalen. De er bedt om å svare på hvem de er, hvilke fanesaker de har, politiske forbilder, forslag til klimatiltak i sin kommune, og mange andre spørsmål.

Hvorfor gjør vi dette? En av bærebjelkene i NAs virke er å ivareta og styrke demokratiet, og spesielt opp mot vårt nedslagsfelt i Namdalen. Daglig ved å ivareta ytringsfriheten og sørge for at vi har en løpende debatt, som er preget av saklig argumentasjon og som gagner samfunnsdebatten.

Vi har aldri presentert lokalpolitikerne på denne måten tidligere. Vi mener det er viktig for deg og meg å bli kjent med de menneskene som tar beslutninger på våre vegne.

De gjør en viktig jobb for oss – slik at vi kan føle trygghet og trives der vi bor. For vår familie, skolebarn, slektninger som er avhengig av hjelp i hverdagen og næringsutvikling. Lokalpolitikerne har makt og de er sitt ansvar bevist. Uansett hvilket politisk parti de representer. Likevel, og det må vi aldri glemme, vi må stille krav til politikerne og noen må se dem i korta. De er der på lånt tid.

Hva betyr dette for deg? Foruten at du vil bli litt bedre kjent med dem, er det en annen viktig faktor. Ut fra svarene politikerne gir har de alle et sterkt ønske om å bidra til at deres kommune blir et sted å leve, for absolutt alle.

Hva skal vi med politikere om vi ikke bruker dem? Lokaldemokratiet kan fungere på mange arenaer. I NAs meningsspalter, butikken, på gata, partimøter eller gjennom direkte kontakt med ordførere, men glem ikke de øvrige kommunestyrerepresentantene.

De kan og ønsker å påvirke prosesser og beslutninger i kommunen. Test det ut selv.

Først ute av lokalpolitikerne er Namsos kommune. Deretter vil NA presentere de øvrige kommunene i Namdalen. Du finner alle svarene til politikere på våre nettsider.

Kjerringa mot strømmen. Nå skal vi ikke omtale ordfører Arnhild Holstad (Ap) som ei kjerring, men faktum er at hun og Namsos Ap gikk mot strømmen under siste kommunevalg. For mens Arbeiderpartiet gikk på smell etter smell valgnatta, ble det ikke slik i Namsos.

Namsosvelgerne hadde full tillit til Holstad, som nyter stor respekt for måten hun utfører rollen som ordfører på.

Svarene i denne undersøkelsen bekrefter det samme. Hun er den ubestridte politiske lederen i Ap. Det sier mye når mange av partikolleger holder henne som sitt politiske forbilde.

Hun har oppnådd noe, når de ikke nevner Gro, Jens, Jonas eller Giske i en bisetning en gang.

Steinar Lyngstad og Sp tok alle på senga under valgnatta ved å gå i opposisjon. Det førte til at den rutinerte fylkestings- og kommunepolitikeren Kjersti Tommelstad (SV) ble varaordfører.

Det irriterte en rekke Sp-velgere grønne, men kanskje var det beste som skjedde lokaldemokratiet og den politiske prosessen i kommunen. Sp har ei stor gruppe av rutinerte politikere, som mer enn gjerne vil utfordre Ap og deres partnere.

Hva slags utdanning har de fleste Sp-folka, og hva opptar Lyngstad utenom politikken?

Hvilken namsospolitiker ønsker at kommunen skal bli plastposefri? Hvem snakker japansk, hvem dykker på fritida og hvilken høyrepolitiker vil stoppe vindkraftutbygginga for å bevare fjellene? Tøft sagt i den leiren, det. Hvem har opplevd netthets?

NA gir deg svarene.