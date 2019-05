Onsdag blir et sjeldent skue virkelighet når en eliteserieklubb kommer til Ytre Namdal.

RØRVIK: Leder Geir Håvard Moen i Rørvik IL fotball tror det kan bli trangt om plassene på kampen.

– Vi tror det kommer opp mot 2.000 tilskuere, og vi har tatt høyde for at det kommer flere. Sist Glimt var her ble det kjøpt nesten 2.000 billetter, i tillegg så var det jo barna som kom inn gratis. Rekorden ligger vel på litt over 2.000, og har stått uberørt siden da, opplyser Geir Håvard Moen.