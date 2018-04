Tid for å søke studieplass

Meninger

Velg et studium du har interesse for og som motiverer deg. 15. april er siste frist for å søke studier ved Samordna opptak i hele Norge, og lokalt opptak ved Nord universitet.

I disse dager er det naturligvis mange som spør seg selv om hva de vil jobbe med, hva de er gode til, hvor de kan studere, om de får jobb etterpå, og om de kan ta videre studier. En bachelor- eller mastergrad gir gode muligheter i arbeidslivet, og mange av avgangselevene fra videregående skoler vil søke studieplass i år. Uansett hvilken utdanning du velger, vil du få trening i å løse komplekse problemstillinger, oppøve kritisk tenking, kreativitet og samspill med andre mennesker. Noen vet helt bestemt hva de vil jobbe med og hvilke studier de skal søke. Men de fleste av oss har ikke så sterke interesser og entydige evner at dette alene peker ut hva som er rett studium og hva som blir den fremtidige jobben. Vi er sammensatte mennesker, og vi kan spille på mange interesser og ferdigheter. Er man usikker på hva som vil være riktig studium, så finnes det mange årsstudier som kan være første år i et bachelorstudium. Det å studere innebærer å lære nytt fagstoff, utvikle egne ferdigheter, å utvikle seg som menneske og å lære seg å finne og å utvikle ny kunnskap. Universiteter og høgskoler legger til rette for at studentene skal lære på ulike måter, men læringen må studentene selv ta ansvar for. Dette krever selvstendighet og individuell arbeidsstruktur, noe som kan oppleves som en utfordring for en del studenter.

Det finnes mennesker som tilegner seg kunnskap svært enkelt, mens vi andre må rett og slett jobbe hardt for å oppnå økt kunnskap. Derfor blir egen motivasjon for studiene viktig. Jeg har undervist studenter i mange år. Hvert år er det studenter som blomstrer opp når de konsentrerer seg om fag som interesserer dem. En årlig undersøkelse viser at studienes evne til å inspirere scorer høyt ved Nord universitet. Så start med studiene når du er motivert til å gjøre en ordentlig innsats som student. Det blir du belønnet for.

Mange bedrifter, både i Norge og ellers i verden, arbeider i tverrfaglige team med utvikling av produkter som er tilpasset den enkelte kunden. Det samme gjøres i offentlig sektor når det utvikles nye tjenester og rutiner. Hvilke ferdigheter trenger man for å kunne bidra i tverrfaglig team? Først og fremst trenger man faglig kunnskap, men det er ikke lengre tilstrekkelig.

World Economic Forum har spurt flere hundre bedrifter om hvilke ferdigheter de mener er viktigst hos sine ansatte i år 2020. De ferdighetene som kommer øverst på listen er «kompleks problemløsning, kritisk tenking, kreativitet og håndtering av folk». Dette er ferdigheter som trengs i tillegg til en faglig trygghet. Uansett hvilken utdanning du velger vil disse ferdighetene bli utfordret, og du vil lære noe du har bruk for.

Høyere utdanning gir deg trening i å finne informasjon og få tak i ny kunnskap. Vi vet at utviklingstakten i mange yrker er høyere enn tidligere. Dette kan tilskrives omorganisering av arbeidsprosesser, ny teknologi og helt nye markeder. Utviklingstakten er så rask at mange yrker vi kjenner i dag vil være borte om noen år, og at det samtidig vil dukke opp nye yrker. Vi kan derfor ikke forvente at vi skal avslutte yrkeskarrieren i det yrket vi starter i.

Omstillingen vil være glidende og den enkeltes evne til å endre sin kompetanse etter behov vil være avgjørende, både for arbeidslivet og for den enkelte. Det er i dette perspektivet at høyere utdanning

har sin misjon. Nemlig mulighetene for den enkelte til å skaffe seg ny kompetanse basert på det man allerede kan. Det lærer man som student. Lykke til med søknadene!