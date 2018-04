Tar ikke hensyn til rullestolbrukere

Meninger

Viser til debatten om nytt rådhus i Namsos kommune eller i det nye Namsos. Det har vært stille om denne debatten. Min politiske mening er at det er bortkastet å bruke mange millioner på å oppgradere et gammelt verneverdig vrak.

Dette såkalte verneverdige vraket er kun universielt utformet slik at de kommer seg inn til kommunens servicekontor og heisen som det finnes der, så går det ikke an å ta med seg elektrisk rullestol til kommunestyre- eller formannskapssalen. Her kan man spørre seg om hva om det kommer politiske rullestolbrukere som er aktive.

Denne heisen er like bred og lang som 3 seters skinnsofa, for å sette det som kontrast til hvor dårlig tilrettelagt det er på Samfunnshuset. Det har man en rampe som går an å kjøre sikksakk i, men her må man ta med seg en ledsager hvis man bruker manuell rullestol. Jeg spør hvor er handikaptoalett som ikke finnes og har ikke funksjonshemmede borgere rett til å bevege seg inn på kommunens rådhus?

Norges Handikapforbund Trøndelag har tidligere anmeldt Namsos kommune for brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Der fikk man gjennomslag og har ikke sett noe prosesser rundt dette aktuelle temaet.

Siden årene går lurer jeg på hva tenker mine politiske venner og bekjentskaper om dette. Tar det like lang tid for å få på plass handikapparkering på Rock City. Det tar tid i Namsos kommune for å få på plass politisk vedtake eller utredninger.