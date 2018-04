«Det forsterker mistanken om at ordføreren kjører et sololøp.»

Meninger

Leka-ordfører Per-Helge Johansen skaper splid i det politiske miljøet på Leka med sin håndtering av Lekas alenegang. Denne gangen gjelder det deltakelsen på Namdalstinget, den første ordinære samlinga av det nye Namdal regionråd, der alle ordfører, rådmenn og formannskap i hele Namdalen var innkalt.

Bare ordfører og rådmann deltok fra Leka på Namdalstinget – Bruker for mye tid i Region Namdal – Man må nesten være pensjonist for å reise til Namsos og være der i to dager. Det er noe annet for folk som kan kjøre heim etter en møtedag.

Leka-ordføreren mener det brukes for mye tid på møter i regionrådet. Det er en helt grei innvending og mening å ha, og det er et viktig innspill til regionrådet som må sørge for at møteinnholdet er relevant og verdt tidsbruken.

Leka deltok på samlinga med ordfører og rådmann. Men det spesielle her er at ordføreren velger å videresende innkallinga til resten av formannskapet en dag etter at påmeldingsfristen er gått ut, med påskriften om at han synes dette er for mye bruk av ressurser i forhold til nytten.

Dette gir en helt klar føring på at ingen andre skal prioritere dette møtet. Det forsterker også mistanken om at ordføreren kjører et sololøp når det gjelder å følge opp Lekas samarbeid med kommunene rundt seg.

Et stort flertall på Leka, støttet av et knappest mulig flertall på Stortinget, har valgt at Leka skal stå alene som egen kommune. Det er også et helt greit standpunkt, men det gir ikke ord-føreren fullmakt til å velge bort samarbeid og politisk allianse med kommunene rundt, noe som det er bred enighet om i Namdal regionråd.

For innbyggerne på Leka er det enda viktigere at kommunen får til et samarbeid med de rundt seg, nå når de har valgt å stå alene. Det er ord-førerens oppgave å sørge for dette. Det forutsetter at han klarer å involvere også formannskapet, og de aktive politiske kreftene på Leka som er engasjert for bygda si.

Fosnes kommune benyttet samlinga i Namsos til å sette bru til Jøa på dagsordenen, og få fram viktigheten av den for hele regionen. På samme måte er det nødvendig at hele regionrådet engasjerer seg for Lekas framtid, for å skape utvikling også der. Det kan ikke løses bare over Skype-møter.