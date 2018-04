Ta kampen for hele stillinger!

Meninger

Kvinnedominerte yrker er i all hovedsak organisert som deltidsyrker, og altfor mange kvinner og menn jobber i dag ufrivillig deltid i helse- og omsorgssektoren.

Noen kommuner, har klart å fjerne all ufrivillig deltid i helse- og omsorgssektoren i kommunen, og gi de som ønsker hele stillinger. Det er altså mulig, og absolutt noe som bør være et mål for alle andre kommuner.

Over 70 prosent av de som jobber i helse- og omsorgssektoren jobber deltid. Dette er ofte kvinner, og mange ønsker å ha større stillingsprosent. SV vil jobbe for en heltidskultur der standarden er at alle skal få tilbud om hel og fast stilling.

Heltidsstillinger gir bedre pensjon og større økonomisk frihet enn deltidsstillinger. Ønsker vi likestilling, må vi også gi kvinner den samme økonomiske friheten som menn. En heltidskultur er med andre ord, også et godt likestillingstiltak.

I min kommune, Namsos kommune, fikk kun 25 personer øka sin stillingsprosent i 2017. Det minner om dårlig arbeidsgiverpolitikk . Argumentet kommuneledelsen bruker, er at hvis flere skal få øke sin stillingsprosent, blir det små stillinger på de som går helg, kun 12 prosent. Det er ikke et godt argument fra Namsos kommune som arbeidsgiver.



Mange arbeidstakere som har redusert stilling jager ekstravakter for å fylle opp arbeidstiden sin. Dette gjør det vanskelig å planlegge fritiden og privatøkonomien. Takker du nei til ei ekstravakt, får du kanskje ikke det samme tilbudet neste gang. Dermed takker du ja, selv om du ikke kan, fordi du trenger den ekstra inntekten og et tilbud om ei ny ekstravakt senere. Ufrivillig deltid setter derfor de ansatte i en sårbar og svak posisjon overfor arbeidsgiver

Med hele stillinger skaper vi trygghet for ansatte og et bedre arbeidsliv. Namsos SV tar kampen for hele stillinger.