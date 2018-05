Uverdig for grongningene?

Meninger

Tidligere fastlege Gerd Peter Niebelschütz langer ut mot sin tidligere arbeidsgiver Grong kommune i NA i onsdag 2. mai. Som fastlege, nå i nabokommunen Høylandet, mener han ha belegg for å hevde at det er uforsvarlige forhold for pasienter i Grong.

Dette er ei alvorlig beskyldning, men at fastlegeordninga i Grong nok en gang kommer i søkelyset, er ikke nytt. I fjor høst var det en opprivende debatt blant de folkevalgte om legesituasjon i kommunen. Den gikk så langt som at tidligere ordfører Erik Seem (Sp) og hans partikollega Marianne Brissach truet med å trekke seg som folkevalgte om man ikke klarte å løse flokene.

De fikk urettmessig kjeft i formannskapet for å løfte fram denne saken i det offentlige rom. Mens de fleste namdalskommuner har lyktes med å tilby sin innbyggere gode helsetjenester i form av å beholde sine fastleger, har innbyggerne i Grong i ei årrekke opplevd det motsatte. At det i dag er 200 grongninger som er fremmedpasienter, er et bilde på at problemene har vedvart.

Rådmann Svein Helland i Grong kommune lovet bot og bedring i fjor høst. Han svarer på kritikken fra Niebelschütz ved å opplyse om at alt nå er på stell i Grong. De har fått to fastleger på plass samt en turnuskandidat. Det er bra. Så er det å håpe for innbyggernes del, at kommunens ledelse makter å tilby legene gode og stabile arbeidsforhold, slik at de ikke forsvinner ved første og beste anledning.

Niebelschütz tar til orde for å etablere et distriktsmedisinsk senter i Grong. Tanken er god, og tidspunktet er riktig i forhold til at kommunene bør samarbeide tettere for å gi innbyggerne et enda bedre og framtidsrettet helsetilbud. Problemet i dag er dessverre at kommune i Indre Namdal ikke er i stand til å løfte godt nok i flokk.